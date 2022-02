Covid in Sicilia: contagi in risalita, 60 morti: più casi a Catania

I dati aggiornati sulla pandemia nell'Isola

Sono 6.005 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 35.913 tamponi processati in Sicilia. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 2.524. Il tasso di positività sale al 16,7% ieri era al 12,8%. L’isola è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 262.478 con un incremento di 1,578 casi. I guariti sono 4.558 mentre le vittime sono 60 e portano il totale dei decessi a 9.115.

I ricoveri e la mappa del contagio

Sul fronte ospedaliero sono 1.431 ricoverati, con un caso in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 111, cinque in meno rispetto a ieri. Questi i dati del contagio nelle singole province: Palermo con 986 casi, Catania 1.194, Messina 1.003, Siracusa 873, Trapani 400, Ragusa 487, Caltanissetta 466, Agrigento 613, Enna 174.

I dati nazionali

Sono 70.852 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 28.630. Le vittime sono invece 388, in aumento rispetto a ieri quando erano state 281. Sono 695.744 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 283.891. Il tasso di positività è al 10,2%, stabile rispetto al 10% di ieri. Sono invece 1.119 i pazienti in terapia intensiva, 54 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 87. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 15.602, ovvero 448 in meno rispetto a ieri.