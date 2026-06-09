CALTANISSETTA – Dal dolore per una tragedia che ha profondamente colpito le comunità di Caltanissetta e Bompietro nasce una speranza per altre persone in attesa di trapianto. Nelle prossime ore saranno donati gli organi del giovane di 16 anni morto in seguito alle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto il 5 giugno in via Ernesto Vassallo, a Caltanissetta.

Il ragazzo era rimasto coinvolto in uno scontro tra la moto sulla quale viaggiava come passeggero e un’autovettura. Trasportato in condizioni disperate all’ospedale Sant’Elia, era stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dove i medici hanno tentato fino all’ultimo di salvargli la vita.

Dopo l’accertamento della morte cerebrale e il completamento delle procedure previste dalla normativa, la famiglia ha espresso il consenso alla donazione degli organi. La notizia ha suscitato commozione sia a Caltanissetta che a Bompietro, il paese d’origine del giovane, dove in queste ore numerosi messaggi di cordoglio stanno raggiungendo la famiglia.