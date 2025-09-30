Bonagia, vandalizzata la ludoteca Rizzotto: “Serve una soluzione”

Inzerillo: "Forte preoccupazione"

PALERMO – “La ludoteca “Placido Rizzotto” è stata ancora vandalizzata, rendendola di fatto poco fruibile e generando forte preoccupazione non solo nella comunità scolastica dell’istituto comprensivo Mattarella a Bonagia ma anche nell’intera cittadinanza”. Lo dice il consigliere comunale Gianluca Inzerillo.

“Per questo motivo la Commissione Bilancio del Comune di Palermo si è recata sul posto nelle scorse settimane per un sopralluogo, con l’obiettivo di individuare una soluzione definitiva che consenta all’immobile di rientrare stabilmente tra le competenze del patrimonio comunale e di essere restituito alla città”.

“Sarà nostra cura – dichiara Inzerillo – assicurarci che la competenza ritorni in capo al Patrimonio e convocare un tavolo tecnico che veda la presenza dell’assessore Aristide Tamajo, della dirigente scolastica Francesca Barberi e delle strutture tecniche comunali, per arrivare a una soluzione condivisa e immediatamente percorribile”.

Su proposta del consigliere Salvo Imperiale, è stato coinvolto anche l’assessore Dario Falzone che ha evidenziato l’opportunità di affidare l’immobile alla Terza Circoscrizione, così da consentire il trasferimento degli uffici oggi ubicati in via La Colla.