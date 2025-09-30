 Bonagia, vandalizzata la ludoteca Rizzotto: "Serve una soluzione"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Bonagia, vandalizzata la ludoteca Rizzotto: “Serve una soluzione”

Inzerillo: "Forte preoccupazione"
PALERMO
di
1 min di lettura

PALERMO – “La ludoteca “Placido Rizzotto” è stata ancora vandalizzata, rendendola di fatto poco fruibile e generando forte preoccupazione non solo nella comunità scolastica dell’istituto comprensivo Mattarella a Bonagia ma anche nell’intera cittadinanza”. Lo dice il consigliere comunale Gianluca Inzerillo.

“Per questo motivo la Commissione Bilancio del Comune di Palermo si è recata sul posto nelle scorse settimane per un sopralluogo, con l’obiettivo di individuare una soluzione definitiva che consenta all’immobile di rientrare stabilmente tra le competenze del patrimonio comunale e di essere restituito alla città”.

“Sarà nostra cura – dichiara Inzerillo – assicurarci che la competenza ritorni in capo al Patrimonio e convocare un tavolo tecnico che veda la presenza dell’assessore Aristide Tamajo, della dirigente scolastica Francesca Barberi e delle strutture tecniche comunali, per arrivare a una soluzione condivisa e immediatamente percorribile”.

Su proposta del consigliere Salvo Imperiale, è stato coinvolto anche l’assessore Dario Falzone che ha evidenziato l’opportunità di affidare l’immobile alla Terza Circoscrizione, così da consentire il trasferimento degli uffici oggi ubicati in via La Colla.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI