Bonus condizionatori, come fare per richiedere lo sconto

L'agevolazione è riconosciuta solo sugli immobili per uso abitativo e già esistenti

L’estate è alle porte e molti, per un po’ di refrigerio, accenderanno il condizionatore. Alcuni cittadini stanno già pensando di acquistarlo nuovo e lo si potrà fare con il bonus del 50%, anche come sconto in fattura. I climatizzatori a pompa di calore, infatti, sono considerati impianti a risparmio energetico grazie alla funzione caldo/freddo che riduce l‘uso del riscaldamento invernale a gas. Quindi è possibile avere la detrazione del 50% e in questo caso chi li acquista può usufruire anche del bonus mobili, anche se opta per lo sconto in fattura.

L’installazione di un nuovo climatizzatore a pompa di calore, quindi in grado sia di rinfrescare che di riscaldare gli ambienti, rientra tra gli interventi di ristrutturazione con detrazione al 50% in quanto si tratta di nuovo impianto, quindi di intervento di manutenzione straordinaria.

L’agevolazione, come per tutte le detrazioni per ristrutturazione, è ovviamente riconosciuta solo sugli immobili per uso abitativo e già esistenti. Niente detrazione, invece, per quelli in corso di costruzione. Inoltre non occorre alcuna comunicazione al Comune dato che si rientra nell’ambito dell’edilizia libera. Chiaramente per usufruire della detrazione è necessario il pagamento con il bonifico dedicato. La fattura deve comprendere acquisto e installazione, oppure è possibile avere due fatture distinte. Non è invece ammessa l’installazione fai da te perché per i climatizzatori deve essere rilasciato l’attestato di conformità e il libretto d’impianto. La detrazione può essere usufruita anche sotto forma di sconto in fattura.