Borgetto, investì due carabinieri: condannato per tentato omicidio

PALERMO – Salvatore Emanuele Faraone, 22 anni partinicese è stato condannato in abbreviato dal tribunale di Palermo a 7 anni e 8 mesi per tentato omicidio. Il giovane è accusato di avere investito nel febbraio scorso due carabinieri a Borgetto, in via Porta Palermo, per forzare posto di blocco.

Il fatto

Uno riportò una frattura, l’altro varie lesioni e se la cavarono per miracolo, considerando la violenza dell’urto. La sentenza ha tenuto conto del rito abbreviato e per questo è stato applicato uno sconto di un terzo della pena. Oltre che tentato omicidio le accuse per Faraone erano di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Carabinieri risarciti

Riconosciuto anche un risarcimento in via provvisionale ai due carabinieri, difesi dall’avvocato Salvatore Bonnì, per i danni fisici riportati. Il giovane ha sostenuto di essere il solo responsabile per quel folle gesto. In auto con lui c’erano infatti altre due persone che però hanno sempre sostenuto che non sapevano nulla delle intenzione del ragazzo alla guida e che anzi cercarono di dissuaderlo e di fermarsi.