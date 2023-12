Borgo Nuovo, rissa a bastonate in un condominio: ferito pure un cane

Sull'episodio indagano i carabinieri

VIA CASTELLANA

PALERMO – Se le sono date di santa ragione. Secondo alcune testimonianze, sarebbero saltati fuori anche dei bastoni. Serata movimentata ieri in via Castellana, nel rione Borgo Nuovo.

L’immobile è occupato abusivamente da una dozzina di anni da dieci famiglie. Ieri è scoppiato un diverbio per questioni di vicinato. Una donna sarebbe stata colpita. Stessa cosa il suo cane, che si è lanciato contro l’aggressore per difendere la padrona. per fortuna solo lievi ferite. Sull’episodio indagano i carabinieri.