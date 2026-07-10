 Spagna, bosco in fiamme: 12 vittime
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Bosco in fiamme in Spagna, almeno 12 morti

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Dal Governo precisano le il bilancio delle vittime è provvisorio
LA TRAGEDIA
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1 min di lettura

Un incendio in un bosco scoppiato nella serata di ieri, giovedì 9 luglio, vicino ad Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna, ha causato la morte di almeno 12 persone, alcune ritrovate nelle loro auto.

Secondo alcuni testimoni il rogo sarebbe stato provocato dalla caduta di un cavo elettrico che ha poi incendiato la vegetazione. Circa 150 vigili del fuoco, supportati da cinque autobotti, hanno combattuto contro le fiamme, alimentate anche dalle temperature elevate.

Il bilancio delle vittime al momento, precisano dal Governo, è provvisorio. Per il Ministro della Presidenza, della Sanità e delle Emergenze dell’Andalusia, Antonio Sanz, la situazione è una “tragedia senza precedenti”.

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