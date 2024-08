Russel Crowe chiude il tour a Noto e posta la foto del Duomo

Poche righe per sottilneare la sua vicinanza con l'Italia

NOTO (SIRACUSA) – “Wednesday night. August 7th. Last show in Italy. Last show in Europe, On the steps of Noto Cathedral. Ci vediamo lì”. Russell Crowe concluderà domani a Noto il suo tour musicale e festeggia questo appuntamento postando sui suoi profili social una foto della scalinata della cattedrale di Noto che ospiterà lo show.

Poche righe in inglese e quel “ci vediamo lì” scritto in italiano per sottolineare, ancora una volta, la sua vicinanza con l’Italia. Il Gladiatore lascerà l’Italia e l’Europa dopo aver portato la musica ed i brani dell’Indoor Garden Party con The Gentleman Barbers e Lorraine O’Reilly.

Il tour italiano, prodotto da Giuseppe Rapisarda Management, è partito il 23 giugno dal Parco Archeologico del Colosseo a Roma ed ha toccato città ricche di storia e cultura come Pompei, Ascoli, Piacenza, Varese, Capurso, Diamante, Siena, La Spezia, Udine, Ladispoli e Castiglioncello. Anche a Noto Russell Crowe sarà accompagnato sul palco dai The Gentleman Barbers.