L’evoluzione degli ascensori: dal ‘700 ad oggi

Fino alla seconda metà dell’Ottocento, l’ascensore non era considerato un mezzo sicuro, a causa dei continui guasti meccanici che si verificavano. Nel Settecento gli elevatori erano di appannaggio esclusivo dei nobili. Il primo ascensore, infatti, venne installato nel 1743 presso la Reggia di Versailles, residenza di re Luigi XV di Francia, con lo scopo di collegare il suo appartamento con quello della sua amante, Madame de Chateauroux. A partire dalla seconda metà dell’800, le classi abbienti residenti in città, si trasferirono dai piani bassi a quelli superiori.

In Italia il primo ascensore fu installato nel 1870, mentre il primo elevatore con motore elettrico venne realizzato nel 1880 dall’inventore tedesco Werner von Siemens. Il primo ascensore elettrico in Italia risale al 1903, installato a Roma presso il Palazzo Barberini. Nel corso della storia l’ascensore è divenuto uno strumento da ammirare: un esempio è quello della Torre Eiffel che raggiunge i 276 metri di altezza, regalando ai passeggeri una vista mozzafiato su Parigi. Dall’inaffidabilità dei primi elevatori si è passati, negli anni, ad ascensori più efficienti, funzionali e sicuri, in grado di coniugare funzionalità e design.

Comar lift 1983: un’azienda dall’autentica professionalità

Siete alla ricerca di una ditta che installi ascensori su Palermo e che sia reperibile 24 ore su 24 nel caso di un guasto o malfunzionamento? Comar Lift 1983 è l’azienda che fa al caso vostro. Situata in via Orsa Maggiore 82, è un’impresa presente da oltre 40 anni sul territorio siciliano che si occupa dell’installazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e montascale di alta qualità.

L’azienda è stata fondata nel 1983 da Francesco Corsale, professionista che, con passione e dedizione, è riuscito a distinguersi in un mercato altamente competitivo. Con perseveranza si è rivolto ad un pubblico sempre più vasto, estendendo negli anni il parco impianti in provincia di Palermo e aumentando di conseguenza il fatturato. I figli di Francesco Corsale oggi gestiscono l’attività. Giovanni, in particolare, racconta di aver instaurato un legame con questo mestiere fin da piccolo e ricorda con commozione il momento in cui il padre, di ritorno dal lavoro, profumava di “grasso e olio”, odore unico e distintivo che Giovanni sembra risentire, mentre lo racconta con commozione.

I figli del fondatore hanno trasformato l’impresa in una s.r.l. e Giovanni Corsale si è specializzato nel 2009, conseguendo la patente per l’abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi presso la prefettura di Agrigento. Comar lift 1983 ad oggi è azienda leader del settore degli elevatori sul territorio siciliano ed ha conseguito la certificazione di qualità ISO 9001.

I servizi di Comar lift 1983: ascensori, montacarichi e molto altro

Comar lift 1983 progetta e installa ascensori a basso, medio e alto flusso di utenza: ascensori privati, per enti pubblici, ospedali e centri commerciali, ascensori per condomini ed esercizi commerciali. I consulenti progettano installazioni personalizzate, si avvalgono di sistemi di sicurezza all’avanguardia e offrono soluzioni ecosostenibili.

L’azienda progetta e installa montacarichi industriali e montavivande per ristorazione, strutture alberghiere e uso privato. L’azienda offre servizi di progettazione su misura per scale mobili e viene incontro alle esigenze di persone con difficoltà motorie, con la realizzazione di montascale e piattaforme elevatrici create su misura. In collaborazione con De Caro impianti, Comar lift 1983 installa impianti elettrici, sistemi di videosorveglianza e di domotica. Precisione, efficienza, attenzione ai dettagli, passione e professionalità sono gli elementi distintivi dell’azienda.