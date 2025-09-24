Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti boccia la delibera del Cipess

Gli esponenti del Pd alla Camera: "Confermate criticità già emerse"

PALERMO – “La Corte dei Conti ha bocciato la delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto con cinque pagine di rilievi tecnici e procedurali. Un fatto che conferma le criticità già emerse sulla sostenibilità economica, sul rispetto delle norme europee e sulle valutazioni ambientali”. Così una nota del capogruppo Pd e del vicepresidente della commissione trasporti della Camera, Anthony Barbagallo e Andrea Casu.

“Una sonora bocciatura”

Che aggiungono: “Non si tratta di un passaggio formale, ma di una sonora bocciatura che mette in discussione l’impianto stesso del progetto. Salvini e il Governo devono smetterla con gli annunci propagandistici e spiegare al Paese cosa sta realmente accadendo”

“In gioco la credibilità delle istituzioni”

“Presenteremo diverse interrogazioni parlamentari – precisano – perché il Parlamento deve essere informato punto per punto, con la massima chiarezza e trasparenza. È in gioco la credibilità delle istituzioni e l’uso corretto delle risorse pubbliche”.

Il Ministero dei Trasporti: “Il progetto non è in discussione”

“Tutti i chiarimenti e le integrazioni chieste dalla Corte dei Conti fanno parte della fisiologica interlocuzione tra istituzioni e saranno fornite nei tempi previsti, a maggior ragione per un’opera così rilevante. Il Ponte sullo Stretto non è in discussione e gli uffici competenti sono già al lavoro”. Così una nota del Mit dopo i rilievi espressi dalla magistratura contabile su tempi e modalità della delibera Cipess.

M5s: “Ad ottobre nessun cantiere”

“Relativamente alla delibera Cipess sul ponte sullo Stretto la Corte dei Conti “risulterebbe non compiutamente assolto l’onere di motivazione difettando, a sostegno delle determinazioni assunte dallo stesso Cipess, anche in relazione a snodi cruciali dell’iter procedimentale”.

Così la Corte dei Conti ha dato l’altolà al disco verde del Cipess sull’opera: una bocciatura significativa all’operato del ministro Salvini, che solo pochi giorni fa si era detto certo che “a ottobre sarebbero partiti i cantieri”. Ciò non accadrà: questa annuncite cronica, oltre a esporre il nostro paese a figure barbine su scala internazionale, sa di presa in giro colossale nei confronti dei siciliani, dei calabresi e degli italiani tutti.I quali ogni giorno per muoversi in treno sono costretti a peripezie indecenti, per poi vedere il governo “dei disagi plurimi” buttare alle ortiche una quindicina di miliardi per un’infrastruttura dalla documentazione progettuale con buchi abnormi”.

“Meloni, che il Cipess lo presiede, ha la responsabilità politica forse maggiore: per evitare rosicate pericolose al suo alleato, si è bevuta tutte le panzane di Salvini.La cui disfatta in tre anni da ministro dei Trasporti è sotto gli occhi di ogni italiano.Meloni deve tornare in sé: il ponte sullo Stretto è una pazzia.Salvini invece deve cambiare mestiere: questa, invece, è un’impellenza”. Così in una nota i parlamentari M5s in commissione Ambiente e Infrastrutture di Camera e Senato Daniela Morfino, Patty L’Abbate, Ilaria Fontana, Agostino Santillo, Gabriella Di Girolamo, Elena Sironi e Luigi Nave.