Brancaccio ai raggi X, sequestrate armi, munizioni e 350mila euro in contanti

Cento poliziotti impegnati nei controlli Alto impatto

PALERMO – Dopo l’omicidio Romano di lunedì sera, la polizia intensifica i controlli ad Alto impatto, specie nel quartiere di Brancaccio. Impegnati un centinaio di agenti che hanno effettuato diverse perquisizioni. Sequestrate armi, munizioni e denaro di sospetta provenienza.

Nel corso dell’operazione, la squadra mobile ha arrestato un uomo trovato in possesso nella sua abitazione di una pistola calibro 38 e diverse munizioni. Altre due persone sono state, invece, denunciate per riciclaggio, poiché detenevano ingenti somme di denaro contante di dubbia provenienza in casa. Nello specifico, uno dei due è stato trovato in possesso di oltre 350.000 euro, gran parte dei quali confezionati in involucri sottovuoto ed occultati, mentre l’altro deteneva oltre 20.000 euro. Entrambi sono stati, inoltre, denunciati poiché erano in possesso di una baionetta e di una pistola a tamburo.