Brandisce una pistola giocattolo dal finestrino dell’auto: denunciato

L'intervento dei carabinieri in via Nicolò Turrisi

PALERMO – I carabinieri della stazione Centro, durante un servizio notturno in via Nicolò Turrisi, hanno notato un ragazzo di 19 anni che, a bordo di un’auto sul sedile passeggero, brandiva una pistola dal finestrino puntandola verso l’alto. Fermata l’auto in Piazza Verdi, i militari hanno proceduto con una perquisizione che ha permesso di trovare una pistola in plastica a piombini con il tappo rosso. Il 19enne è stato denunciato in stato di libertà per procurato allarme.

In via Padre Spoto i carabinieri della stazione Brancaccio hanno arrestato un pregiudicato di 23 anni, già sottoposto alla misura della presentazione alla polizia giudiziaria e noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente che è stato anche denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere. All’interno delle tasche dei vestiti, nascondeva 4 dosi di cocaina e 42 di hashish oltre, a un seghetto con una lama lunga 14 centimetri e la somma di 80 euro ritenuta provento dello spaccio. Il gip del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.