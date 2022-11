Brass in Jazz, Yanivv Taubenhouse in Trio al teatro Santa Cecilia

Doppio appuntamento venerdì 25 e sabato 26 novembre

PALERMO – Lo spettacolo Yaniv Taubenhouse in Trio è il prossimo appuntamento della stagione concertistica Brass in Jazz venerdì 25 e sabato 26 novembre con doppio turno alle ore 19.00 e 21.30 al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo. Yaniv Taubenhouse Trio è un ensemble jazz contemporaneo con sede a New York City, formati nel 2014 dal pianista Yaniv Taubenhouse, dal bassista Rick Rosato e dal batterista Jerad Lippi.

Il trio proviene da una lunga stirpe di influenze musicali sia dentro che fuori dal mondo del jazz e si esibisce regolarmente negli Stati Uniti e a livello internazionale. Il repertorio del gruppo comprende originali di Taubenhouse, Rosato e Lippi oltre che standard e suite tematiche completamente sviluppate più simile alle forme classiche tradizionali che al jazz.

Oggi alla nouvelle vague del jewish jazz da tastiera si aggiunge il nome di Taubenhouse. Classe 1987, formazione accademica e non solo, studi con vari specialisti dello strumento. È del 2014 «Here From There», il suo debutto in trio per la Fresh Sound con Garrett Jones al contrabbasso e Darren Novotny alla batteria. Quindi alla ritmica subentrano Rosato e Lippi, che insieme all’amico danno il via alla serie Moments In Trio. Nonostante l’età relativamente giovane, Taubenhouse dimostra di essere in possesso di uno stile molto personale. Colpisce il suo approccio pianistico: tocco netto e pulito; tecnica solida eppure scevra da fastidiosi e inutili tecnicismi; brillanti cambi di tempo; fantasia disinibita nell’improvvisazione e adeguato interplay con i suoi compagni.