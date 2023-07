Brucia bosco a Licata, in azione elicottero e due Canadair

Al lavoro anche una squadra della Forestale.

LICATA – Un elicottero, un Falco 6, e due canadair, nonché una squadra di terra della Forestale di Agrigento, sono al lavoro in contrada Galluzzo a Licata (Ag) dove è in corso un incendio boschivo. Al momento, nonostante le fiamme siano violente, non ci sono rischi per le abitazioni che sono ancora a distanza.