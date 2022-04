Bufera Dell’Utri, Cascio: “Non ho chiesto incarichi a nessuno”

La polemica dopo le dichiarazioni dell'ex senatore.

“Guardi, le dico soltanto questo: io non sono alla ricerca di incarichi, non ho chiesto incarichi a nessuno e non li cerco. Sono abbastanza oberato dal mio lavoro. Punto”. Francesco Cascio non dice di più, dopo la bufera scatenata dall’intervento di Marcello Dell’Utri. In una intervista esclusiva all’Adnkonos, l’ex senatore, condannato per mafia, afferma: “La candidatura di Francesco Cascio è un errore, gli diano un altro incarico. La persona giusta per fare il sindaco di Palermo è l’ex rettore Roberto Lagalla. Ma io non faccio politica, sia chiaro, esprimo solo qualche opinione”.

Un’opinione che, tuttavia, ha fatto molto rumore, in un momento delicato, con il centrodestra impegnato a trovare una complicata sintesi tra la partita del sindaco a Palermo e quella delle regionali. Una vera e propria bufera, sì, nel campo forzista. Il nome di Cascio sembra quello più forte, anche se, nelle ultime ore, la Lega si è fatta sentire.

Sono giorni difficili per la coalizione che dovrà confrontarsi con un avversario, il centrosinistra, che ha già scelto il suo candidato sindaco nella persona di Franco Miceli. Nessuna reazione, invece, da Roberto Lagalla. Dallo staff dell’ex rettore ci si limita a spiegare che il candidato ha appreso dell’intervista dai giornali.