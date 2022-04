Dell’Utri divide il centrodestra: no a Cascio, puntare su Lagalla

L'ex senatore azzurro interviene a gamba tesa nella campagna elettorale di Palermo

PALERMO – Centrodestra ancora diviso sulla scelta del candidato sindaco di Palermo. Se tra i colonnelli del partito azzurro in Sicilia l’orientamento è quello di candidare l’ex presidente dell’Ars Francesco Cascio e la Lega non arretra sul nome di Francesco Scoma, dall’ex senatore azzurro di Forza Italia Marcello Dell’Utri arriva un nuovo colpo di piccone all’unità del partito e della coalizione.

In una dichiarazione rilasciata all’agenzia Adnkronos, infatti, Dell’Utri ha definito “sbagliata la vecchia logica dei partiti” giudicando “un errore la candidatura di Cascio” e promuovendo l’ex rettore dell’Università di Palermo ed ex assessore regionale all’Istruzione Roberto Lagalla come l’uomo su cui “puntare”.