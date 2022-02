Butera, incidente sulla statale: auto contro ambulanza, 2 morti

Terribile scontro frontale, chi sono le vittime

Gravissimo incidente stradale questo pomeriggio lungo un tratto della 626 Gela-Caltanissetta, nei pressi dello svincolo per Butera. Un’ambulanza e un’auto sono quasi del tutto distrutte dopo uno scontro frontale. Due persone hanno perso la vita.

La nota dell’Anas

La strada statale 626 “Della Valle del Salso” è provvisoriamente chiusa al traffico al km 45, in prossimità dello svincolo di Butera (CL), a causa di un incidente. Per cause in corso di accertamento, un’autovettura e un’ambulanza si sono scontrate frontalmente e, nell’impatto, due persone hanno perso la vita. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

La dinamica

Dai primi elementi che emergono, l’auto avrebbe invaso la carreggiata finendo contro l’ambulanza, sulla quale c’era anche un paziente. Sul posto in questo momento anche l’elisoccorso ed altre ambulanze.

Le vittime

A perdere la vita sono stati il paziente che era nell’ambulanza dell’Asp nissena e stava per essere trasportato dall’ospedale Vittorio Sant’Elia di Caltanissetta all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, e la persona che era nell’auto. Un infermiere che era a bordo dell’ambulanza è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Elia in elisoccorso, mentre un medico è stato condotto in codice rosso per un trauma al torace all’ospedale di Gela.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA