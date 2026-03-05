Butera, ritrovato un cadavere sulla spiaggia: verifiche in corso

La procura di Gela ha aperto un fascicolo di indagine

BUTERA – Un cadavere decomposto è stato trovato lungo un tratto di spiaggia, in territorio di Butera (Caltanissetta). Sul posto, sono arrivati i militari della capitaneria di porto e il pubblico ministero di turno.

Per gli investigatori, è probabile che possa essere un migrante, finito in mare nelle scorse settimane di forte maltempo, durante uno dei tanti viaggi della disperazione verso le coste italiane.

La procura di Gela ha aperto un fascicolo di indagine, per ora a carico di ignoti, con l’ipotesi di morte come conseguenza di altro reato e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.