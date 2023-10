Cadavere di un uomo ritrovato in un cassonetto a Biella: fermati in quattro

Sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere

1' DI LETTURA

Quattro presone sono state fermate per la morte di un uomo di 33 anni trovato morto, nella serata di ieri, sabato 30 settembre, in un cassonetto dell’immondizia a Chiavazza, quartiere di Biella davanti alle case popolari di via Coppa.

Le persone fermate sono tre uomini di 42, 32 e 24 anni e una donna d 34 anni, finiti in manette nella notte dalla squadra mobile di Biella. I quattro sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere.

La presenza di un cadavere nei cassonetti della spazzatura era stata segnalata intorno alle 19 di ieri da una donna, che si era accorta del corpo avvolto in un telo di plastica. Quando gli esperti della scientifica hanno esaminato il corpo hanno scoperto che aveva una calza di nylon calata sulla testa, il volto tumefatto come se fosse stato picchiato e una profonda ferita sul sopracciglio oltre a diversi lividi sul corpo.

La vittima aveva vecchi precedenti per droga. Le indagini sono ancora in corso, dunque, per chiarire cosa sia accaduto la notte scorsa.