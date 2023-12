Cadavere di una donna ritrovato in un baule a Mondragone, è giallo sul decesso

A ritrovarlo la figlia che non riusciva a contattarla

Il cadavere di una donna di 77 anni, Concetta Infante, è stato ritrovato in un’abitazione di Mondragone, in provincia di Caserta. Il corpo della donna, in avanzato stato di decomposizione, si trovava all’interno di un baule all’interno della camera da letto. A scoprire il cadavere sarebbe stata una figlia, che vive fuori città, intorno alle 21 di ieri, sabato 9 dicembre.

La procura ha disposto il sequestro della salma, che è stata trasferita nell’istituto di medicina legale dell’ospedale di Caserta, dove verrà effettuata l’autopsia. La figlia che ha trovato il corpo sarebbe tornata a casa perché non riusciva da qualche tempo a mettersi in contatto con la madre. La 77enne viveva in quell’abitazione con un’altra figlia, che è stata rintracciata e ascoltata dagli investigatori.

Le cause del decesso sono ignote e resta in piedi anche quella della morte naturale: il corpo potrebbe essere stato nascosto nel baule dopo il decesso, ma non sarebbero chiari i motivi. Al vaglio, naturalmente, anche l’ipotesi dell’omicidio e il tentativo di occultamento del cadavere.