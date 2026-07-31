Il sessantaquattrenne è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia

CALTANISSETTA – Un uomo di 64 anni è rimasto ferito questa mattina dopo essere caduto da una pensilina alta circa tre metri in un immobile di via Paladini, a Caltanissetta.

Leggi anche Caccia in Sicilia, il Tar sospende la preapertura e blocca il calendario Caruso: “Nessun taglio di fondi per Ismett 2 e ospedale di Gela” Addio al vigile del fuoco morto a San Cataldo: non si tirava mai indietro

Caltanissetta, il sopralluogo e l’incidente

Il sessantaquattrenne è stato trasportato all’ospedale Sant’Elia in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo si trovava nell’edificio per effettuare un sopralluogo finalizzato alla predisposizione di un preventivo quando, per cause ancora da chiarire, è salito sulla pensilina dalla quale è poi precipitato al suolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, la Polizia Scientifica e il personale dell’Ispettorato del lavoro, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.