 Caltanissetta, ricoverato in codice rosso: cade da una pensilina
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Cade da pensilina a Caltanissetta, ricoverato in codice rosso

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Il sessantaquattrenne è stato trasportato all'ospedale Sant'Elia
l'incidente
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CALTANISSETTA – Un uomo di 64 anni è rimasto ferito questa mattina dopo essere caduto da una pensilina alta circa tre metri in un immobile di via Paladini, a Caltanissetta.

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Caltanissetta, il sopralluogo e l’incidente

Il sessantaquattrenne è stato trasportato all’ospedale Sant’Elia in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo si trovava nell’edificio per effettuare un sopralluogo finalizzato alla predisposizione di un preventivo quando, per cause ancora da chiarire, è salito sulla pensilina dalla quale è poi precipitato al suolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, la Polizia Scientifica e il personale dell’Ispettorato del lavoro, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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