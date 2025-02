Aveva 41 anni ed era amministratore delegato del colosso dei salumi

PARMA – Cade un elicottero nel Parmense, morto Lorenzo Rovagnati, erede della celebre famiglia di imprenditori del settore alimentare. A bordo dell’elicottero precipitato c’erano altre due persone, entrambe decedute. L’incidente si è verificato a Noceto, in provincia di Parma.

Il nome di Rovagnati è stato segnalato da diverse fonti ai soccorritori che sono accorsi sul luogo dell’incidente per estrarre le vittime dalle lamiere del velivolo caduto per cause ancora da accertare.

Lorenzo Rovagnati aveva 41 anni, era amministratore delegato dell’azienda di salumi famosa per il Gran Biscotto e uno degli eredi del fondatore Paolo. Lo schianto è avvenuto in un’area della tenuta del castello di Castelguelfo, che è di proprietà della famiglia degli industriali dei salumi. Gli altri due deceduti sarebbero i piloti.

Sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco con alcune squadre e i carabinieri per avviare i primi accertamenti, le identificazioni. Le indagini per ricostruire le cause dell’incidente sono coordinate dalla Procura di Parma.