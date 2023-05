Cagliari-Palermo 1-1, pareggio di Deiola – LIVE

Tutte le azioni salienti della sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie B

3' DI LETTURA

PALERMO – Una vittoria per provare a blindare l’accesso ai play-off. Questo è l’obiettivo del Palermo che, alla Unipol Domus, affronta il Cagliari nel match valido per la trentasettesima e penultima giornata di Serie B.

I rosa, con il successo interno contro la SPAL, hanno conquistato la settima posizione entrando in piena zona spareggi promozione ma con sei squadre racchiuse in soli tre punti tutto è ancora possibile. Gli uomini di Ranieri, al contrario, sono ormai certi della partecipazione ai play-off e dopo il roboante successo per 5-0 in casa del Perugia vogliono sfruttare la scia positiva anche davanti al proprio pubblico.

Solo un cambio per il tecnico Corini rispetto alla squadra che è scesa in campo al Barbera contro la SPAL. Davanti a Pigliacelli, nel consueto 3-5-2, spazio a Mateju, Nedelcearu e Marconi con Buttaro e Sala ad agire come esterni di centrocampo. In mediana confermato il trio Segre-Gomes-Verre mentre in avanti, al posto dello squalificato Brunori, spazio a Soleri di fianco a Tutino.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio previsto per le ore 14:00. Le squadre fanno il loro ingresso in campo, completo da trasferta in maglia bianca e pantaloncini rosa per il Palermo, padroni di casa in classica maglia rossoblù e pantaloncini blu. In questo primo tempo la compagine di Corini attaccherà da sinistra verso destra. L’arbitro fischia: comincia Cagliari-Palermo con il primo pallone gestito dai padroni di casa. Al 9′ prima occasione per il Cagliari con Lapadula che riceve palla in area, la difende e scarica su Pavoletti che conclude trovando l’ottima risposta di Pigliacelli che sventa l’azione. Al 16′ vantaggio Palermo, Segre! Corner battuto da Tutino, Marconi fa sponda di testa per il taglio di Segre che trova la deviazione vincente davanti Radunovic per il gol che apre le marcature all’Unipol Domus. Al 21′ primo giallo del match per Zappa, gioco pericoloso su Sala per l’esterno del Cagliari. Al 24′ pareggio del Cagliari con Deiola. Rimessa laterale battuta velocemente dai padroni di casa con il pallone che arriva a Nandez solo sulla corsia di destra, cross in mezzo del giocatore uruguaiano per Deiola che tutto solo calcia al volo battendo Pigliacelli per la rete dell’1-1. Al 35′ errore di Deiola e contropiede veloce del Palermo con Tutino, l’attaccante rosanero entra in area e conclude sul primo palo trovando la risposta di Radunovic in angolo. Al 40′ occasionissima per il Cagliari ancora con Deiola che si inserisce bene su azione di corner e impatta di testa non trovando di pochissimo la porta a Pigliacelli battuto. Al 42′ primo ammonito anche per il Palermo, gioco pericoloso di Mateju e giallo per lui. Dopo due minuti di recupero finisce il primo tempo di Cagliari-Palermo sul risultato di 1-1 grazie alle reti di Segre e Deiola.

Articolo in aggiornamento

IL TABELLINO DEL MATCH

CAGLIARI: 1 Radunovic, 3 Goldaniga, 4 Dossena, 5 Mancosu, 8 Nandez, 9 Lapadula, 14 Deiola, 28 Zappa, 29 Makoumbou, 30 Pavoletti (cap.), 37 Azzi. A disposizione: 12 Lolic, 18 Aresti, 6 Rog, 10 Viola, 19 Millico, 23 Lella, 27 Barreca, 33 Obert, 39 Kourfalidis, 77 Luvumbo, 99 Di Pardo. Allenatore: Ranieri.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Sala, 5 Gomes, 7 Tutino, 8 Segre, 15 Marconi (cap.), 18 Nedelcearu, 25 Buttaro, 26 Verre, 27 Soleri, 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Graves, 4 Orihuela, 14 Broh, 16 Stulac, 19 Vido, 21 Damiani, 28 Saric, 30 Valente, 31 Aurelio, 48 Bettella. Allenatore: Corini.

Arbitro: Valeri (Roma 2). Assistenti: Colarossi (Roma 2) – Galetto (Rovigo). Quarto Ufficiale: Panettella (Bari). VAR: Guida (Torre Annunziata). AVAR: Ferrieri Caputi (Livorno).

MARCATORI: 16′ Segre (P), 24′ Deiola (C).

NOTE: Ammoniti: Zappa Mateju.