Schiaffi, calci e pugni per uno sguardo di troppo: rissa violenta a Vittoria

Solidarietà dal primo cittadino alla giovane vittima dell'aggressione

1' DI LETTURA

VITTORIA (RAGUSA) – Rissa violenta sabato notte in via Adua a Vittoria, in provincia di Ragusa, all’interno di un distributore automatico di cibo e bevande h24. Un ragazzo è stato picchiato e preso a calci e pugni da un suo coetaneo: “colpa” di uno sguardo di troppo ad una ragazza.

L’aggressione

Dalle prime informazioni, il giovane di 19 anni è stato colpito brutalmente da un ragazzo e ha sbattuto la testa contro la macchinetta del distributore automatico, riportando un trauma cranico e al braccio. L’aggressione è stata ripresa con un cellulare e il video è diventato virale sui social. Solo l’intervento delle altre persone presenti ha evitato il peggio.

Solidarietà dal sindaco di Vittoria

Il Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, e l’Amministrazione comunale, esprimono solidarietà al ragazzo aggredito e massacrato di botte da un coetaneo, all’interno di un distributore di bevande h24 di via Adua. Si legge sulla pagina Facebook del Comune di Vittoria.

Il primo cittadino ha fatto sapere che è sua intenzione invitare la vittima dell’aggressione al Palazzo municipale, per esprimere vicinanza al giovane e alla sua famiglia.