Calcio, assegnato il Mondiale del 2030: tre i Paesi organizzatori

Lo ha stabilito la Fifa

1' DI LETTURA

Per l’ufficialità manca solo la ratifica dal congresso Fifa, ma Marocco, Portogallo e Spagna ospiteranno il Mondiale del 2030. Altri tre Paesi insieme dopo quello del 2026 che vedrà coinvolti Canada, Messico e Stati Uniti. Ma per l’edizione del 2030 i Paesi coinvolti saranno di più. Questo è stato deciso oggi dalla Fifa, con la candidatura del Mediterraneo che è rimasta sola tra le pretendenti.

La Spagna dopo l’edizione del 1982 tornerà, dunque, ad organizzare un Mondiale. Per il Portogallo, invece, sarà ala prima volta, la seconda per un Paese Africano.

Ci sarà, però, una novità nell’edizione del 2030. Le prime tre gare si disputeranno in Uruguay, Argentina e Paraguay, omaggio simbolico al centenario del primo mondiale, che si giocò nel 1930 sul suolo uruguaiano.

Sedi sicure

Per quanto riguarda le sedi, dalla Spagna ci sono solo 3 stadi sicuri: il Bernabeu a Madrid, il Camp Nou a Barcellona e la Cartuja a Siviglia. Si giocherà anche nei Paesi Baschi, ma non si è ancora deciso se se a Bilbao o a San Sebastian. In Portogallo sicuri il da Luz e l’Alvalade a Lisbona, O Dragao a Porto. In Marocco ci sono 6 città candidate: Rabat, Casablanca, Tangeri, Agadir, Marrakech e Fe