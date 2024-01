Catanzaro-Palermo 1-0: vantaggio dei calabresi con Biasci – LIVE

La diretta testuale del match tra i giallorossi e i rosanero

Il Palermo di Eugenio Corini è alla ricerca di equilibrio e continuità per rimanere agganciato alla parte alta della classifica di Serie B. Allo stadio “Nicola Ceravolo” affronta il Catanzaro guidato da Vincenzo Vivarini.

La partita

Articolo in aggiornamento

36′ – I padroni di casa dopo il gol che ha sbloccato la gara appaiono più fiduciosi, mentre i rosanero sembrano un po’ calati

29′ – GOL DEL CATANZARO! I calabresi sfruttano un rimpallo fortunato in area di rigore dei rosanero e con Biasci si portano in vantaggio. Il numero 28 dei giallorossi calcia tutto solo a pochi metri di distanza, Pigliacelli non può nulla

22′ – Ancora un’occasione per i rosanero, questa volta sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Segre sul palo lontano colpisce di testa verso il centro e Soleri tenta la conclusione a botta sicura sparando alto. Poi l’arbitro segnala un fallo del numero 8 dei siciliani

15′ – La gara prosegue a ritmi molto lenti, ma la maggior parte delle possibili occasioni per fare gol le sta creando il Palermo

7′ – Palla in verticale perfetta di Gomes per Soleri che tutto solo a tu per tu con Fulignati si fa ipnotizzare

6′ – Pressing moto alto del Palermo che rallenta le manovre di costruzione delle azioni dei padroni di casa

Ore 20.32 – Primo pallone affidato ai rosanero, comincia il match al “Ceravolo”

Ore 20.31 – Minuto di raccoglimento per la scomparsa di Gigi Riva

Ore 20.29 – Le due compagini entrano sul terreno di gioco, soliti saluti di rito con il direttore di gara

Ore 20.13 – Catanzaro e Palermo sono di rientro negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 20.30

Ore 19.50 – Squadra in campo per il riscaldamento prima della gara

Il tabellino

CATANZARO: Fulignati, Verna, Iemmello (cap.), Scognamillo, Pompetti, Brighenti, Sounas, Vandeputte, Biasci, Veroli, Situm. A disposizione: Sala, Borrelli, Antonini, D’Andrea, Petriccione, Brignola, Stoppa, Pontisso, Oliveri, Miranda, Ambrosino, Donnarumma. Allenatore: Vivarini.

PALERMO: Pigliacelli, Graves, Lund, Gomes, Segre, Di Mariano, Ranocchia, Di Francesco, Nedelcearu, Soleri (cap.), Ceccaroni. A disposizione: Kanuric, Stulac, Mancuso, Insigne, Marconi, Vasic, Diakité, Buttaro, Valente, Aurelio, Henderson, Coulibaly. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Baroni (Firenze). Assistenti: Cecconi (Empoli) – Cipriani (Empoli). Quarto Ufficiale: Grasso (Ariano Irpino). VAR: Gariglio (Pinerolo). AVAR: Abbattista (Molfetta).

MARCATORI: 29′ Biasci (C).

NOTE: