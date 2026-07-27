 Euro2032, uffici al lavoro per integrare la delibera
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Calcio: uffici comunali al lavoro per integrare delibera sullo stadio Barbera

nuovo stadio Renzo Barbera Palermo
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L'obiettivo è completare gli ultimi adempimenti e depositare il provvedimento entro la mezzanotte
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PALERMO – Si è conclusa la riunione convocata nel pomeriggio dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, per accelerare l’iter della riqualificazione dello stadio Renzo Barbera in vista della candidatura della città a ospitare gli Europei di calcio del 2032.

Nel corso del vertice, secondo quanto si apprende, sono state recepite le osservazioni formulate dalla segreteria generale del Comune e gli uffici sono adesso al lavoro per integrare il testo della delibera.

L’obiettivo è completare gli ultimi adempimenti e depositare il provvedimento entro la mezzanotte, così da consentire al presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, di convocare l’aula per venerdì 31 luglio, giorno in cui scade il termine fissato da Uefa e Figc per la presentazione della candidatura di Palermo a Euro 2032.

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