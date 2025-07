Palermo, Manfredi Nespola va in prestito all’Arzignano Valchiampo

Giocherà nel girone A di Serie C

Il Palermo ha reso noto, tramite il proprio sito ufficiale, di aver ceduto all’Arzignano Valchiampo il calciatore Manfredi Nespola. Il portiere si trasferisce a titolo temporaneo e difenderà i pali del club in provincia di Vicenza che milita in Serie C (girone A).

“A Manfredi un ‘in bocca al lupo’ da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, scrive il club di viale del Fante. L’estremo difensore classe 2005, dopo l’esperienza al Flaminia in Serie D lo scorso anno, si trasferisce in Veneto e torna a giocare tra i professionisti.