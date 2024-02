Palermo, Chaka Traorè è ufficialmente un calciatore rosanero

Cessione in prestito con diritto d'opzione per i siciliani

PAELERMO – Trattativa lampo resa ufficiale in poche ore dal Palermo. Prima del gong finale della sessione invernale di calciomercato, il club di viale del Fante ha messo a segno l’ultimo acquisto per la formazione a disposizione di mister Corini.

Il Palermo infatti, tramite una nota ufficiale, comunica di aver acquisito dall’A.C. Milan le prestazioni sportive di Chaka Traorè. La cessione è avvenuta dal club rossonero a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024 e con diritto d’opzione per l’acquisizione definitiva.

Trarre è un classe 2004 nato in Costa d’Avorio. Dopo un passaggio tra le giovanili del Parma, arriva nella Primavera del Milan nel 2021. Nell’attuale stagione ha giocato in Serie A con i rossoneri per 18 minuti, totalizzando due presenze in campionato e un gol contro l’Empoli. Per lui anche un gol in Coppa Italia contro il Cagliari e spazio pure in Champions League contro il Borussia Dortmund.

