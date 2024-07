Il Palermo punta ancora su Gomes: il centrocampista piace a Dionisi

Il francese dovrebbe continuare a far parte della squadra rosanero

Il Palermo punta ancora su Claudio Gomes. Il centrocampista francese, 23 anni ancora per qualche giorno, con ogni probabilità continuerà a far parte della squadra rosanero. Gomes, infatti, piace al tecnico dei siciliani Alessio Dionisi, che lo ha valutato nel corso del ritiro estivo pre campionato a Livigno. Dinamicità, duttilità, buona tecnica e tanta corsa fanno di lui un mediano completo nonostante la giovane età.

Il suo futuro in rosanero non era poi così delineato prima della preparazione estiva del Palermo. Gomes, infatti, ha lasciato la lista degli Under (senza limiti numerici) essendo un classe 2000 e la sua posizione, dunque, andava valutata dopo l’ingresso nella lista Over (che, invece, può contenere al massimo 18 elementi).

Quasi alla fine del ritiro in Valtellina, però, arrivano notizie positive per il suo futuro. Il centrocampista ha ricevuto apprezzamenti da parte dell’allenatore dei rosa arrivato in estate e dunque dovrebbe proseguire la sua carriera con la maglia rosanero. Lo scorso anno, a tal proposito, lo stesso Gomes ha rinnovato il suo contratto con il Palermo fino al 30 giugno 2027.

Palermo, Gomes verso la permanenza

In sede di preparazione estiva pre campionato Gomes è stato schierato nella formazione iniziale di entrambe le amichevoli che il Palermo ha giocato a Livigno. Contro la Rappresentativa LND Sondrio (vittoria per 10-0) e contro il Rapperswil (sconfitta per 0-1), il calciatore francese ha preso il posto in cabina di regia come spesso fatto nell’ultima stagione di Serie B.

Un ruolo, quello del regista, fondamentale nell’idea tattica di mister Dionisi. E le caratteristiche del calciatore scuola Manchester City e Paris Saint-German sembrano aver convinto l’allenatore dei rosanero. Gestione e controllo della palla, visione di gioco, tecnica e tanta corsa fanno di lui un regista ideale nell’ipotesi del 4-3-3 di Dionisi. Inoltre, Gomes all’occorrenza può anche giocare da mezzala, garantendo copertura in fase difensiva e ripartenze per la fase d’attacco.

Le dichiarazioni del suo agente rilasciate qualche mese fa (“Se il Palermo non dovesse ottenere la promozione potremmo considerare l’idea di andare altrove”) fanno parte ormai del passato. Il Palermo, dunque, dovrebbe puntare ancora su di lui per la linea mediana, anche se le ultime indiscrezioni di mercato hanno visto accostare ai rosanero Agustin Martegani (ex Salernitana).

L’arrivo del calciatore italo-argentino, se la trattativa dovesse concretizzarsi, non metterebbe a rischio il futuro del regista francese. Anzi, potrebbe aumentare la competizione per una maglia da titolare così da alzare il livello delle prestazioni in allenamento e, soprattutto, in partita. Gomes e il Palermo, il centrocampista francese va verso la permanenza in rosanero.