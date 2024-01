Palermo, Diakité vicinissimo ai rosa: Mateju si accasa allo Spezia

Soleri verso la permanenza in rosanero

Il Palermo si prepara agli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Corini in vista della parte finale del campionato di Serie B. Dopo l’acquisto del centrocampista Filippo Ranocchia, adesso la dirigenza del club rosanero si sta adoperando per andare a risolvere le maggiori esigenze in alcuni reparti della squadra.

Situazione Mateju

Il direttore sportivo del Palermo Leandro Rinaudo, con il supporto del consulente del City Football Group Riccardo Bigon, sembra essere riuscito nell’intento di sbloccare alcuni movimenti mirati per potenziare la compagine del capoluogo siciliano. Ales Mateju, difensore in scadenza di contratto il 30 giugno 2024, dopo diversi giorni di stallo, sembra aver trovato una squadra dove accasarsi.

Lo Spezia, infatti, che si sta privando di Amian (verso la Francia), sembra molto interessato all’acquisto del calciatore rosanero. L’ex Venezia andrebbe in Liguria alla corte di mister Luca D’Angelo, in questo momento fanalino di coda della classifica del campionato cadetto. La cessione di Mateju, inoltre, sbloccherebbe anche un posto nella lista “Over” dei rosa, che si può comporre al massimo di 18 elementi (nati prima del primo gennaio del 2000).

Pressing per Diakité

Con la partenza del duttile difensore ceco, Rinaudo avrebbe già pronto il colpo di mercato per andare a sopperire al suo addio. Dopo aver valutato il possibile arrivo di Amian e dopo aver fatto un sondaggio per Oukhadda del Modena, il club di viale del Fante adesso è in forte pressing per Salim Diakité della Ternana. Già corteggiato la scorsa estate, il difensore delle Fere gradirebbe molto la destinazione e a questo punto bisogna solo attendere l’accordo definitivo tra le due società.

Il calciatore francese, classe 2000 e quindi “Under”, può giocare sia come centrale di difesa che come esterno del pacchetto arretrato. Anche per questo motivo il Palermo lo segue da diverso tempo. Sullo sfondo, rimane il possibile arrivo di Venuti dal Lecce.

Soleri verso la permanenza

Intanto, per il reparto offensivo, la situazione in termini di uscite è cambiata. Edoardo Soleri, che sembrava ormai indirizzato a lasciare Palermo, dopo la doppietta decisiva contro il Modena (prima indiziata all’acquisto del giocatore), ha deciso di rimanere nel capoluogo siciliano. Ancora una volta per lui ha prevalso l’amore dei tifosi e l’attaccamento alla maglia rosanero.

Nonostante l’impiego con il contagocce, l’ex centravanti della Roma non dovrebbe essere più sul mercato e per l’ennesima volta sceglierà di rimanere in Sicilia. Resta da valutare, invece, la partenza di Nicola Valente, che ha estimatori in Serie B e in Serie C (lui vuole rimanere nel campionato cadetto). Giuseppe Caso del Frosinone è ancora uno degli obiettivi del direttore sportivo del Palermo.