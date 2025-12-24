Matteo Brunori e l’addio al Palermo: il capitano verso una nuova avventura

La Sampdoria sembra essere molto interessata al numero 9 dei rosanero

Il capitano del Palermo Matteo Brunori sembra essere sempre più vicino a lasciare il club rosanero nella prossima sessione invernale di calciomercato, in programma a gennaio. Dopo diverse stagioni ricche di gol e record nella storia del Palermo, il bomber italo-brasiliano potrebbe dire addio al capoluogo siciliano per una nuova avventura, con la Sampdoria in cima alle pretendenti per assicurarsi le sue prestazioni.

Brunori non è solo un attaccante, è diventato un simbolo del Palermo degli ultimi anni. Inseritosi nelle gerarchie dei marcatori storici del club di viale del Fante, grazie alle sue reti e alle sue doti tecniche, il numero 9 ha costruito un legame profondo con la piazza palermitana e con la tifoseria.

Tuttavia, dopo un’annata in cui le scelte tattiche e il minutaggio non sempre lo hanno visto protagonista assoluto, la possibilità di un trasferimento potrebbe diventare sempre più concreta a partire dalle prossime settimane. Fino a questo momento della stagione, infatti, Brunori ha totalizzato solo 11 presenze in Serie B per un totale di 508 minuti in campo (con un gol e un assist per lui).

Brunori potrebbe lasciare il Palermo

La decisione di Brunori, dunque, nasce da una serie di motivazioni sportive e personali. Dopo anni a Palermo e tanti record battuti, il calciatore classe 1994 è alla ricerca di un progetto che gli garantisca un ruolo da protagonista stabile e soprattutto continuità di impiego, fattori che potrebbero mancare con l’attuale gestione tecnica in rosanero.

La trattativa potrebbe sbloccarsi già a gennaio, quando le squadre avranno la possibilità di muovere pedine per rinforzare i propri organici. Tra le squadre maggiormente interessate a Brunori c’è la Sampdoria, pronta a imbastire una vera e propria operazione di mercato nella prossima finestra invernale.

La società blucerchiata, che ambisce a rinforzarsi per dare una svolta alla propria stagione finora deludente, vede nel capitano rosanero un profilo ideale per potenziare il reparto offensivo e aggiungere esperienza e carisma al proprio gruppo. Anche perché il club di viale del Fante non sembra intenzionato a rinforzare squadre concorrenti nella lotta alla promozione in Serie A, qualora ci fosse l’interesse di altre squadre. I liguri, infatti, sono attualmente in piena zona playout della graduatoria, in diciassettesima posizione a quota 14 punti.