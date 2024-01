Il Palermo attende Ranocchia, poi un terzino e un esterno d’attacco

Il Modena ha trattato con i rosanero per Soleri

Visite mediche in corso per il centrocampista della Juventus Filippo Ranocchia, che nell’ultima sessione estiva di calciomercato è stato mandato dai bianconeri in prestito all’Empoli.

Nel corso della sua permanenza con il club toscano, Ranocchia ha totalizzato nove presenze nel massimo campionato italiano. Il calciatore classe 2001, ultimati i controlli medici a Torino e al termine di tutte le fasi burocratiche nell’asse Palermo-Manchester, potrà fare il suo arrivo nel capoluogo siciliano per la cessione a titolo definitivo al club rosanero (affare da circa tre milioni di euro più bonus).

Dopo il suo arrivo a Palermo, il centrocampista dovrebbe essere già disponibile per la gara interna dei rosa contro il Modena, in programma sabato 20 gennaio al “Barbera” alle ore 16.15.

Gli altri reparti

La dirigenza del Palermo, intanto, continua a muoversi per portare in rosanero un terzino destro e un esterno d’attacco. Il direttore sportivo dei siciliani Leandro Rinaudo ha messo al vaglio diverse soluzioni per i ruoli che necessitano di un rinforzo, considerate soprattutto le uscite di Mateju e Valente (in scadenza di contratto a giugno 2024).

Per l’esterno del pacchetto arretrato, la prima scelta sembra essere Kelvin Amian dello Spezia. Il calciatore francese è corteggiato anche dal Bologna, ma il club del City Football Group vuole fare giocoforza con l’acquisto a titolo definitivo del calciatore (i felsinei stanno invece valutando un arrivo in prestito).

In avanti, invece, è tornato in auge il nome di Giuseppe Caso del Frosinone. L’attaccante, con le sue qualità balistiche, andrebbe a rinvigorire una zona nevralgica del modulo utilizzato da Corini. Rinaudo, comunque, monitora ancora ulteriori soluzioni per il ruolo.

In uscita

Per quanto riguarda le uscite, Nicola Valente ed Edoardo Soleri sono i due calciatori rosanero che ricevono maggiori attenzioni da altre società. Il primo, infatti, sembra essere molto vicino al passaggio all’Avellino, anche se il calciatore valuta la possibilità di continuare a giocare in serie cadetta.

Per quanto riguarda l’attaccante ex Roma, invece, i club di Serie B interessati sono diversi, a partire dallo Spezia con cui si potrebbe intavolare una trattativa più larga considerato l’interesse del Palermo per Amian. Il Modena ha trattato con i rosanero alla ricerca di un accordo (fino a questo momento non trovato) e sullo sfondo resta anche il Pisa. Soleri, dunque, nonostante il suo attaccamento alla maglia del Palermo, valuta un trasferimento per trovare più minutaglia in campo.