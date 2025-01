Il Palermo tratta con il Venezia per Pohjanpalo, per la difesa c’è Magnani

Il club veneto chiede almeno 4 milioni di euro

Il Palermo inizia a dire la sua nella sessione invernale di calciomercato. Il direttore sportivo dei rosanero Carlo Osti è al lavoro su più fronti per portare nel capoluogo siciliano innesti mirati al fine di migliorare la rosa a disposizione di Alessio Dionisi. La compagine palermitana è reduce da due vittorie consecutive, che hanno permesso ai rosa di fare un importante salto in avanti in classifica fino al quinto posto (30 punti).

Prosegue la trattative del club di viale del Fante con il Venezia. L’obiettivo è portare in Sicilia Joel Pohjanpalo, centravanti dei lagunari che finora in stagione ha totalizzato 19 presenze e 6 gol in Serie A. L’offerta del Palermo si aggira intorno ai 3 milioni di euro, mentre la società veneta ne chiede almeno 4. Sarà decisiva anche la volontà del giocatore, che resta comunque molto affezionato alla città di Venezia.

Il Palermo cerca anche un terzo portiere da affiancare a Desplanches e Sirigu, con quest’ultimo che sembra aver cambiato le gerarchie per il posto tra i pali. In difesa, inoltre, potrebbe essere molto vicino alla chiusura la trattativa che porterebbe in rosanero Giangiacomo Magnani. Il difensore dell’Hellas Verona (contratto in scadenza a giugno), ha 17 presenze e un gol in Serie A e andrebbe così a rinforzare il pacchetto arretrato della squadra di Dionisi.

Sul fronte uscite, resta ancora in bilico il futuro di Saric, al pari di quello di Insigne. Le valutazioni per la loro permanenza in Sicilia sono ancora in corso. Più certi di salutare il capoluogo siciliano sono Peda, Buttaro e Appuah. Infine, sembra ormai sfumata la possibilità di vedere in rosanero un nuovo esterno sinistro. Insieme a Lund, infatti, potrebbe giocare in quel ruolo (quinto di centrocampo a sinistra) Di Francesco.

Foto in evidenza dal profilo Instagram di Giangiacomo Magnani