Un killer silenzio chiamato caldo, oltre 1.300 morti dal 21 giugno

L'Europa è la zona più colpita

Il caldo si è trasformato in un killer silenzio. L’Europa è stretta nella morsa del caldo estremo. A lanciare l’allarme è l’Organizzazione mondiale della sanità.

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha spiegato che il continente europeo è quello che si sta riscaldando più velocemente sulla Terra, con un aumento delle temperature doppio rispetto alla media globale.

Dal 21 giugno si contano più di 1.300 decessi in eccesso causati dal caldo che si fa sentire anche in Italia. Secondo Tedros, le ondate di calore che un tempo si verificavano una volta per generazione sono ormai diventate quasi annuali, spinte dal cambiamento climatico e dal riscaldamento globale. Qui le previsioni meteo dei prossimi giorni.