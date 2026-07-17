Caldo record in Sicilia, fino a 45 gradi nel weekend: da lunedì lieve tregua

Picchi estremi nell'Isola

PALERMO – Sarà un fine settimana segnato dal caldo eccezionale in Sicilia, dove le temperature potranno raggiungere punte di 45 gradi, soprattutto nelle aree interne. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, il picco dell’ondata di calore è atteso nelle prossime ore, con valori estremi anche in Sardegna, dove si potrebbero toccare i 46 gradi.

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Da lunedì 20 luglio è prevista una graduale attenuazione della terza ondata di caldo dell’estate. Il calo delle temperature interesserà inizialmente il Nord, per poi estendersi da martedì anche al Centro. Al Sud e nelle Isole il caldo resterà intenso, ma con un clima meno afoso e massime generalmente comprese tra i 36 e i 38 gradi.

Nel dettaglio, venerdì e sabato la Sicilia sarà interessata da condizioni di tempo stabile e soleggiato, con valori termici eccezionalmente elevati. Domenica il quadro meteorologico resterà pressoché invariato, mentre al Nord aumenterà l’instabilità con la possibilità di temporali, soprattutto sul Triveneto.