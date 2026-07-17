 Caldo record in Sicilia, fino a 45 gradi nel weekend: da lunedì lieve tregua
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Caldo record in Sicilia, fino a 45 gradi nel weekend: da lunedì lieve tregua

Meteo Sicilia
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Picchi estremi nell'Isola
METEO
di
1 min di lettura

PALERMO – Sarà un fine settimana segnato dal caldo eccezionale in Sicilia, dove le temperature potranno raggiungere punte di 45 gradi, soprattutto nelle aree interne. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, il picco dell’ondata di calore è atteso nelle prossime ore, con valori estremi anche in Sardegna, dove si potrebbero toccare i 46 gradi.

Leggi anche

Pfizer Catania, Consiglio comunale straordinario sulla vertenza

Controlli in aziende di smaltimento rifiuti, sanzioni per 21mila euro

Processo alla mafia di Carini, due condanne con lo sconto. Assolto il boss

Da lunedì 20 luglio è prevista una graduale attenuazione della terza ondata di caldo dell’estate. Il calo delle temperature interesserà inizialmente il Nord, per poi estendersi da martedì anche al Centro. Al Sud e nelle Isole il caldo resterà intenso, ma con un clima meno afoso e massime generalmente comprese tra i 36 e i 38 gradi.

Nel dettaglio, venerdì e sabato la Sicilia sarà interessata da condizioni di tempo stabile e soleggiato, con valori termici eccezionalmente elevati. Domenica il quadro meteorologico resterà pressoché invariato, mentre al Nord aumenterà l’instabilità con la possibilità di temporali, soprattutto sul Triveneto.

Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI