 Caldo, sarà una domenica da bollino rosso per la città Palermo
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Insieme al capoluogo siciliano ci saranno altre 22 città con temperature estreme
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ROMA – Termometri ancora in salita.

Se domani, sabato 1, saranno 19 le città col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore, domenica 2 agosto le città in rosso saliranno a 23 su un totale di 27 monitorate.

Le città più bollenti domani, sabato 1 agosto, saranno Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona. Il 2 agosto si aggiungeranno anche Catania, Genova, Palermo, Trieste.

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