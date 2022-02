Calenda: “La Sicilia elegga politici decenti e competenti”

Il leader di Azione lancia una botta dal palco del congresso nazionale.

ROMA – Calenda lancia la sfida e parla di politica siciliana. “Siamo nel campo di chi vuole la riforma delle istituzioni: non vanno bene due Camere che avranno gli stessi compiti. Noi siamo per il monocameralismo secco”. Così il neosegretario di Azione, Carlo Calenda, nel suo intervento conclusivo del primo congresso del partito.

“Il federalismo al Sud non ha funzionato, perché il Sud non è stato capace di eleggere persone capaci e competenti – ha sostenuto Calenda -. Quando vado in Sicilia e mi chiedono del federalismo, dico: eleggetevi politici decenti. Quando non funzionano le Regioni devono essere commissariate: non è possibile che la sanità calabrese sia da Africa equatoriale”