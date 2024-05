Oroscopo del giorno: sabato 18 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 18 maggio 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 18 maggio 2024

♈ Ariete

Oggi la tua energia è alle stelle, ma attenzione a non bruciarti troppo presto! La giornata ti riserva imprevisti e momenti di confusione, ma niente che tu non possa superare con la tua innata grinta. Ricorda di non prendere tutto troppo sul serio, a volte un sorriso può risolvere più di mille parole.

Consiglio delle stelle siciliane: “Statti mutu e ascolta chi ti voli beni.”

“Sta’ attentu a un fari tuttu troppu prestu, unni nenti si ponnu fari errori.”

Voto: 7

♉ Toro

La tua pazienza verrà messa a dura prova oggi, soprattutto al lavoro. Cerca di non perdere la calma e di mantenere la tua proverbiale stabilità. In amore, invece, tutto procede serenamente, ma non abbassare la guardia: una sorpresa potrebbe essere dietro l’angolo.

Consiglio delle stelle siciliane: “Fai ‘na cosa a vota e nun ti scantarisi.”

“La pacenza è la chiavi, ma ricordati di teniri l’occhi aperti!”

Voto: 6.5

♊ Gemelli

Oggi sei come una trottola, tra impegni lavorativi e sociali. La tua capacità di adattarti alle situazioni ti sarà molto utile, ma rischi di perdere qualche pezzo per strada. Prenditi un momento per riflettere e organizzare meglio le tue giornate.

Consiglio delle stelle siciliane: “Cu passa p’avanti nun si scorda di ddocu chi veni.”

“Nta sta jornata frisca frisca, organizza megghiu lu to tempu!”

Voto: 6

♋ Cancro

Le tue emozioni oggi sono un’altalena, ma non preoccuparti, è normale per te. Cerca di trovare un equilibrio e non lasciarti abbattere dalle piccole difficoltà. In amore, sii più aperto e sincero, vedrai che tutto si risolverà per il meglio.

Consiglio delle stelle siciliane: “Apri lu cori e ‘un ti chiudiri dintra.”

“Trova lu to equilibriu e apriti cu sincerità.”

Voto: 7.5

♌ Leone

Oggi sei il re della giungla, ma attento a non far innervosire chi ti sta intorno con il tuo atteggiamento autoritario. Usa la tua energia per fare qualcosa di costruttivo e ricorda che la collaborazione porta sempre buoni frutti.

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun fari troppu lu ‘mpurtanti, cu’ avi cervellu fa cunsigghi.”

“Resta lu re, ma ricordati di sentiri li to sudditi.”

Voto: 8

♍ Vergine

La tua precisione e attenzione ai dettagli oggi ti porteranno a ottenere ottimi risultati. Tuttavia, cerca di non essere troppo critico con te stesso e con gli altri. Concediti un po’ di relax e vedrai che tutto andrà per il meglio.

Consiglio delle stelle siciliane: “Trasi ‘na vota a me’ casa, unn’è lu to regnu!”

“Fatti lu to duviri, ma nun scurdari di rilassarti.”

Voto: 7

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 18 maggio 2024

♎ Bilancia

Oggi senti il bisogno di armonia e pace, ma qualcuno potrebbe cercare di disturbare il tuo equilibrio. Non lasciare che gli altri influenzino troppo il tuo stato d’animo e cerca di mantenere la calma. L’amore è dalla tua parte, approfittane.

Consiglio delle stelle siciliane: “Si nun c’è paci, falla tu!”

“Manti la calma e trova lu to equilibriu.”

Voto: 7.5

♏ Scorpione

La tua passionalità oggi è alle stelle, ma cerca di non esagerare con le reazioni impulsive. In amore e al lavoro, mantenere un atteggiamento equilibrato ti aiuterà a superare qualsiasi ostacolo. Ricorda che la vendetta non è sempre la soluzione migliore.

Consiglio delle stelle siciliane: “Lu focu ardente si spenginu cu l’acqua di la pacienza.”

“Manti lu focu addumatu ma senza brusciari tuttu attornu.”

Voto: 6.5

♐ Sagittario

Oggi la tua voglia di avventura ti porterà a esplorare nuovi orizzonti, ma attenzione a non trascurare le responsabilità quotidiane. Un po’ di organizzazione in più non guasterebbe. In amore, una sorpresa potrebbe far battere il tuo cuore più forte.

Consiglio delle stelle siciliane: “Prima i cunti, poi i spassi.”

“Esplora cun testa, prima lu duviri e poi lu piaciri.”

Voto: 7

♑ Capricorno

Oggi la tua determinazione ti porterà a raggiungere i tuoi obiettivi, ma attento a non stressarti troppo. Prenditi del tempo per te stesso e rilassati. In amore, mostra un po’ più di tenerezza e vedrai che tutto andrà per il meglio.

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun strapazzari troppo ‘u cori e la menti.”

“Raggiungi li to’ obiettivi ma ricordati di ripusari.”

Voto: 7

♒ Acquario

Oggi la tua creatività è alle stelle, ma rischi di disperdere le energie in mille progetti diversi. Cerca di focalizzarti su uno o due obiettivi e porta avanti quelli con determinazione. In amore, una sorpresa potrebbe rendere la giornata indimenticabile.

Consiglio delle stelle siciliane: “Un mari di idee, ma scegline una bona.”

“Focalizzati su pochi obiettivi e porta avanti cun forza.”

Voto: 7.5

♓ Pesci

Oggi sei particolarmente sensibile e intuitivo, ma attento a non farti influenzare troppo dagli altri. Mantieni la tua indipendenza e segui il tuo istinto. In amore, la tua dolcezza sarà apprezzata da chi ti sta vicino.

Consiglio delle stelle siciliane: “Nun ti fari strascinari di l’armali.”

“Segui lu to cori e resta fideli a tia stissu.”

Voto: 8

Classifica di sabato 18 maggio 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Pesci

2 – Leone

3 – Acquario

4 – Cancro

5 – Bilancia

6 – Sagittario

7 – Capricorno

8 – Vergine

9 – Ariete

10 – Scorpione

11 – Toro

12 – Gemelli



