Calligaris attraversa lo Stretto a nuovo: “Ci siamo divertiti”

"Non so il tempo che ho impiegato, non importa"

1' DI LETTURA

VILLA SAN GIOVANNI – “Non era una gara. Ci siamo solo divertiti”. Novella Calligaris, commenta così, al suo arrivo sulla costa calabrese dello Stretto la Traversata dello Stretto compiuta nel giorno del 50/o anniversario del suo record del mondo sugli 800 stile libero. Calligaris è giunta sulla spiaggia di Porticello per celebrare anche il 75mo anniversario dell’Associazione Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia di cui è presidente. La corrente montante dello Stretto l’ha portata molto più a nord del punto di approdo inizialmente previsto. Non lo so ma non importa. Ci siamo fermati, abbiamo riso, abbiamo scherzato”.

Il ruolo della Capitaneria

La Capitaneria di Porto di Messina ha ‘scortato’ l’iniziativa “annulliamo le distanze” per celebrare i 75 anni dell’Associazione nazionale atleti olimpici e azzurri d’italia ed il 50esimo anniversario del record del mondo sugli 800 metri stile libero firmato da Novella Calligaris. La Guardia costiera ha garantito una straordinaria cornice di sicurezza all’evento attraverso il monitoraggio navale e la partecipazione dei mezzi nautici del corpo, come la motovedetta cp 852 e il battello veloce gc A82. In particolare il centro Vts della capitaneria di porto, con un attento controllo continuo della situazione navale in atto, ha assicurato che non ci sia stata alcuna interferenza tra i nuotatori e le numerosissime navi che attraversano lo Stretto internazionale di Messina, molto trafficato con circa diecimila attraversamenti mensili di unita’ navali.