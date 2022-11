Caltagirone in ansia, non si hanno più notizie di Samuele

La foto pubblicata da Chi l'ha visto?

Lavora in Germania. Non è mai salito sul suo volo per Catania. Ha con sè i documenti, telefonino spento.

1' DI LETTURA CALTAGIRONE. Il 21 ottobre scorso si sarebbe dovuto imbarcare su un volo diretto a Catania da Düsseldorf. A Essen, in Germania, si è trasferito da qualche tempo per lavoro Samuele Cimino, ventottenne di Caltagirone, di cui però si sono perse le tracce dal giorno antecedente a quello previsto per il viaggio, quando ha chiamato chiedendo che qualcuno lo venisse a prendere all’aeroporto. La sorella Angela, tramite un amico di Samuele, ha contattato l’ambasciata italiana in Germania e presentato una denuncia di scomparsa alle autorità tedesche. Intanto attraverso i social la famiglia, e tramite la trasmissione “Chi l’ha visto?” la famiglia fa appello a chiunque avesse notizie di farsi avanti. Secondo la trasmissione di Rai 3, l’abbigliamento sarebbe stato il seguente: “Cappello nero, maglietta nera; ha con sé uno zaino blu e una grande valigia nera”. Il telefonino risulta spento. L’aereo sarebbe dovuto partire alle 15,10 da Düsseldorf e arrivare alle 17,50 a Catania. Ma il cognato lo ha atteso invano allo scalo catanese, pria di dare l’allarme. Adesso sono trascorse due settimane e la preoccupazione della famiglia cresce di ora in ora.

