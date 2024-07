Caltagirone, violento incidente con sei feriti: ci sono anche due bimbi

Si sono registrati momenti di apprensione

CALTAGIRONE (CATANIA) – Tre mezzi coinvolti e sei feriti: tra loro anche due bimbi di appena 4 e 9 anni. È il bilancio di un incidente verificatosi lungo via Madonna della Via. Le persone coinvolte, fortunatamente, non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Di certo, c’è invece lo scenario che si è presentato ai soccorritori con due delle tre vetture andate quasi totalmente distrutte. Alla base del sinistro c’è, certamente, l’alta velocità di uno o forse due mezzi: la ricostruzione della dinamica è, tuttavia, affidata agli agenti della polizia municipale.

Sul posto, anche i vigili del fuoco ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia calatina.

[Foto: Caltagirone segnala]