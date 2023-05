Caltanissetta, evade gli arresti domiciliari: arrestato

Gli agenti hanno intercettato l’evaso a bordo della propria auto in centro storico

1' DI LETTURA

CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto un nisseno 39enne, gravato da precedenti giudiziari, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, per il reato di evasione.

L’uomo nella tarda serata di ieri si è allontanato dalla propria abitazione facendo scattare l’allarme del braccialetto elettronico.

La perquisizione

Gli agenti della Polizia di Stato hanno intercettato l’evaso a bordo della propria auto in centro storico. Di seguito alla perquisizione personale lo stesso è stato trovato in possesso di cocaina per uso personale.

Dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la locale Procura della Repubblica, i poliziotti hanno ricondotto l’arrestato agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.