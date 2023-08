Caltanissetta, appicca il fuoco per ripicca: finisce in carcere

Il proprietario si era rifiutato di affittargli l'abitazione

CALTANISSETTA – Gli uomini della Squadra Mobile hanno arrestato un uomo accusato di avere incendiato un appartamento per futili motivi. La Polizia di Stato ha eseguito, nel corso delle indagini preliminari, una misura cautelare personale emessa, su richiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta, dal Giudice per le Indagini Preliminari.

Le indagini della Mobile hanno permesso di ricostruire i fatti che risalgono al 14 marzo. L’indagato avrebbe appiccato il fuoco all’interno dell’appartamento, collocato nel cuore del centro storico, per ripicca nei confronti del proprietario che si era rifiutato di affittargli la casa. Il rogo, oltre ad aver messo in serio pericolo l’incolumità dell’intero stabile, abitato da altre persone, ha fatto deflagrare i vetri provocando ulteriori danni alle vetture parcheggiate su pubblica via.

La ricostruzione della Polizia di Stato, avvenuta grazie alle testimonianze e dall’esame delle immagini acquisite dagli impianti di video sorveglianza, ha permesso alla Procura della Repubblica, di richiedere ed ottenere la misura cautelare della custodia in carcere.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha così disposto, nella fase delle indagini preliminari, la misura cautelare eseguita dalla Squadra Mobile.