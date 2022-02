Caltanissetta, mascherine Ffp2 false: scatta il sequestro

In azione la guardia di finanza

CALTANISSETTA – Blitz della guardia di finanza di Caltanissetta contro la contraffazione e l’abusivismo commerciale: sequestrate 4.150 mascherine Ffp2, ingannevolmente pubblicizzate come pediatriche, corredate di 4.150 confezioni recanti il marchio “CE” apposto in maniera illegittima, pronte per essere immesse sul mercato in assenza della documentazione attestante il superamento dei prescritti test di laboratorio.

Nello specifico, i militari del locale Gruppo hanno ispezionato un’attività commerciale di Caltanissetta. La perquisizione ha confermato l’analisi di rischio effettuata dai finanzieri: da qui l’emissione del decreto di convalida del sequestro.