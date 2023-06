Il minorenne era riuscito a scappare dal tribunale nisseno

CALTANISSETTA – Un minorenne detenuto all’Istituto penale di Caltanissetta, mentre era in corso un’udienza davanti al Tribunale, è sfuggito al controllo degli agenti di polizia penitenziaria. Il ragazzo dopo essere riuscito a uscire dall’edificio è fuggito a piedi per via Don Minzoni.

Subito è stata allertata la sala operativa della questura che ha inviato una volante sul posto. I poliziotti hanno individuato il minore e, dopo averlo fermato, lo hanno ricondotto all’Ipm.