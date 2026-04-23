Caltavuturo, frana sulla Sp24: la Lega chiede interventi immediati

Le parole di Geraci e Figuccia

PALERMO – I deputati della Lega, Salvo Geraci e Vincenzo Figuccia, chiedono interventi immediati sulla strada provinciale 24.

Caltavuturo, frana sulla Sp24

“Non è tollerabile che la città di Caltavuturo, in provincia di Palermo, sia isolata a causa delle frane sulla provinciale, i disagi dei cittadini sono ormai quotidiani, per raggiungere le loro abitazioni devono percorrere altre arterie allungando il tragitto per oltre 50 chilometri”, dice il capogruppo all’Ars Geraci.

“Ho già sentito il direttore della protezione civile regionale Salvo Cocina per comprendere come ripristinare la viabilità sulla Sp24, su cui tra l’altro può intervenire la Città metropolitana di Palermo – aggiunge – Solleciterò il governo regionale affinché reperisca le risorse per la definitiva messa in sicurezza della strada”.

Per Figuccia, che ha effettuato un sopralluogo, “la situazione è critica e non più sostenibile. I collegamenti risultano fortemente limitati e le soluzioni alternative non garantiscono condizioni adeguate di sicurezza e continuità”.