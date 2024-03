Camera di commercio del sud-est, il rinnovo delle cariche sarà entro l’anno

L'annuncio arriva da Giuseppe Castiglione dell'Mpa



CATANIA – “Finalmente si procederà al rinnovo delle cariche della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del sud-est Sicilia. Entro il 2024 avremo un nuovo presidente, una nuova giunta e un nuovo consiglio camerale”. Così il capogruppo Mpa all’Ars, Giuseppe Castiglione, al termine della seduta della commissione Attività produttive, presieduta da Gaspare Vitrano, che ha sentito in audizione Antonino Belcuore, commissario straordinario della Camera di Commercio del Sud-Est.

“Ringrazio il presidente e tutti i componenti della commissione – aggiunge Castiglione – nonché il governo Schifani per il lavoro svolto per addivenire, dopo anni di gestione commissariale, alla ricostituzione degli organi camerali”. Stefania Campo, vicepresidente della commissione attività produttive dell’Ars, ha apprezzato “i risultati della gestione commissariale in termini di sburocratizzazione e incremento dei controlli e si rallegra della imminente ricostituzione degli organi camerali per il rilancio del sud-est, volano del tessuto produttivo regionale”.