I gelati approdano alla buvette della Camera: sei gusti e niente coni

Installato un bancone frigo nello storico bar in stile Liberty di Montecitorio

Alla Camera dei Deputati è arrivata una nuova “dolce” novità: nella storica buvette di Montecitorio è stato installato un bancone frigo dedicato ai gelati artigianali. I lavori, completati in appena 48 ore durante la pausa parlamentare del weekend, hanno trasformato parte dello storico bar in stile Liberty, liberando lo spazio dove prima troneggiavano croissant e pasticcini, ora spostati poco più in là.

Il progetto, promosso dal questore di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini, ha portato all’inaugurazione di un piccolo angolo “ice cream” destinato agli onorevoli e al personale di palazzo. L’intervento, eseguito in tempi record, ha previsto anche un restyling dell’area.

Gelati alla Camera, le limitazioni

I politici potranno gustare sei gusti artigianali – limone, mango, caramello salato, nocciola, pistacchio e cioccolato fondente – vegan e senza glutine. Il costo? 3,50 euro per la coppetta piccola e 4,50 euro per quella grande. Ci sono però delle limitazioni: niente coni e la quantità di gelato servita sarà più contenuta rispetto a quella offerta dai bar situati nei dintorni di Montecitorio.

Stando ai rumors, a fornire il prodotto dovrebbe essere The Gelatist, marchio italiano specializzato in gelati artigianali che ha aperto i suoi primi punti vendita proprio a Roma. L’introduzione del nuovo servizio era stata approvata più di un mese fa, il 17 settembre, dal collegio dei questori della Camera.

Il “no” del Movimento 5 Stelle

Una decisione presa a maggioranza, con la sola opposizione del Movimento 5 Stelle. Il questore grillino Filippo Scerra ha parlato di “privilegio inutile”. Favorevole, invece, il questore leghista Alessandro Manuel Benvenuto.

