Sul posto i Vigili del fuoco di Enna

ENNA – Un camion bloccato in mezzo alla carreggiata, un ferito e il traffico in tilt in autostrada, lungo la A19 in direzione di Palermo. È successo intorno a mezzogiorno e sul posto ci sono i Vigili del fuco di Enna.

Il camionista, estratto dal mezzo dai pompieri, è stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto presente la polizia stradale e il personale dell’Anas. Il tratto in questione, nei pressi di Enna, è stato chiuso per qualche minuto.

